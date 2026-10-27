Ankara’da 14 yaşındaki çocuğun öldürülmesinde kan davası iddiası

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Plevne Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 14 yaşındaki Arda Olgan ile 15 yaşındaki A.A.Y, telefonda yaşadıkları tartışmanın ardından parkta buluştu. İki çocuk arasında parkta da devam eden tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. A.A.Y'nin yanında getirdiği tabancayla Arda Olgan ve yanındaki 14 yaşındaki H.K.'ya ateş açtığı öne sürüldü. Saldırganın iki çocuğa toplam 8 el ateş ettiği belirtildi.

14 YAŞINDAKİ ARDA HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtilen Arda Olgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olgan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Saldırıda bacağından yaralanan H.K'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ölen Arda Olgan

CİNAYETİN ARDINDA KAN DAVASI MI VAR?

Olayın ardından bölgeden ayrılan 15 yaşındaki şüpheli A.A.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin arkasında iki aile arasında geçmişe dayanan bir kan davasının bulunduğu iddia edildi. Öne sürülen iddialara göre, Arda Olgan'ın babası, yaklaşık 11 yıl önce şüphelinin ailesinden bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde bulunuyor. İki aile arasındaki geçmişe dayanan husumetin cinayete neden olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yaralı H. K.

Katil Zanlısı A. A. Y.