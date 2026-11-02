Ankara’da 2 stajyer mühendis hayatını kaybetmişti İnşaat faciasında beklenen bilirkişi raporu geldi “Valilik 1 gün önce uyarmış…”

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki inşaatta stajyer olarak çalışan Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin ve ODTÜ Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (22), 15 Ağustos 2022'de etkili olan fırtına nedeniyle devrilen beton kalıplarının altında kaldı. Öztürk ve Çetin hayatını kaybederken, Kıratlı ise yaralı kurtuldu.

3 SANIK İÇİN BERAAT TALEBİ

Olaya ilişkin firmanın proje müdürü Sinan Kar, taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı olarak çalışan Bayram Yüksel'in birinci derece, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven'in ikinci derece, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol'un ise üçüncü derece kusurlu oldukları belirtildi ve haklarında dava açıldı. Yargılama süreci devam ederken, açıklanan mütalaada sanıklar İnan Yücel ve Sinan Kar'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmaları, diğer sanıklar Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel'in ise beraati talep edildi.

DOSYAYA YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU GELDİ

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Alpcan Ergüven, Sinan Kar, İnan Yücel, Emrah Akyol, Bayram Yüksel, müşteki taraf ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya bilirkişi raporunun geldiğini bildirerek raporda sanık İnan Yücel'in asli, sanıklar Sinan Kar, Alpcan Ergüven, Bayram Yüksel'in tali derecede kusurlu olduğunun tespit edildiğini söyledi. Sanık Emrah Akyol'un ise raporda, olayda kusurunun bulunmadığı tespitinin yapıldığını aktaran mahkeme başkanı, duruşma savcısına söz verdi. Savcı, önceki celse vermiş olduğu esas hakkındaki mütalaasında değişiklik olmadığını söyledi.

"VALİLİK 1 GÜN ÖNCEDEN UYARIDA BULUNMUŞ"

Müşteki avukatı Murat Yıldız, dosyaya kazandırılan raporu kabul etmediklerini belirterek, "Soruşturma aşamasından itibaren biz bu dosyada gerçekten kusuru, ihmali ve kastı olan insanların yargılanmasını talep ettik. Taleplerimizin hiçbiri karşılanmadı. Baştan beri dedik ki, dosyaya şantiyenin idari şeması kazandırılsın. Valilik 1 gün önceden havanın fırtınalı olacağına ilişkin uyarıda bulunmuş. Ayrıca, çocuklara da herhangi bir eğitim verilmemiş. Daha önce şantiyede bulunmamışlar. Hatta şantiyeye gittikleri gün 5. kata çıkarılmışlar. Betonun 2 günlük olduğuna ve kalıbın sabitlenmemesine ilişkin sanıkların beyanları var. Dolayısıyla buradan olayın öngörülebilir olduğu belli." dedi.

"BİRDEN ORANTISIZ BİR RÜZGAR ÇIKTI"

Söz hakkı verilen Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, "Biz bu acıyı ölene kadar çekeceğiz. Sanıkların cezalandırılmamasına dayanamayız. Hepsinin cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Söz verilen sanık Akyol da kendisinin inşaatta belgelendirme yapan bir büro personeli olduğunu, sahadaki kararların kendisine ait olmadığını belirterek mahkemeden, beraatını istedi. Sanık Yücel ise bilirkişi raporunda yer alan ifadelerin soyut olduğunu ileri sürerek, "Bilirkişi raporundaki hesaplamalar doğru değildir. Ben sözleşmenin başında rüzgar perdesi takılsın dedim. Bu benim sorumluluğumda değildi. Olay günü bana kolonlara bak dendi. Birden orantısız bir rüzgar çıktı. Öngörülemezdi. Üniversitelerin rektörlerin öğretim görevlilerinin bu konuda sorumluluğunun olup olmadığının araştırılmasını talep ediyorum." dedi. Diğer sanıklarda suçsuz olduklarını savunarak mahkemeden beraat talebinde bulundu. Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu, olayın öngörülemez nitelik taşıdığını ve asıl sorumluların dosyada yer almadığını savunarak, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için ek süre taleplerini kabul ederek, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, 16 Aralık'a ertelendi.