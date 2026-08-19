Ankara’da 5 eğlence mekanına insan ticareti operasyonu: 20 şüpheliye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli eğlence mekanlarında meydana geldiği değerlendirilen olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

28 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri, gerçekleştirilen ara yakalamalar ve alınan ifadeler sonucunda delil ve tespitlere ulaşıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda söz konusu eğlence mekanlarının sahibi, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 28 şüpheli belirlendi.

YABANCI UYRUKLU KADINLARI İŞ VAADİYLE KANDIRDILAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar, ailevi sorunlar ve benzeri nedenlerleçalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla vize alarak yasal yollarla Türkiye'ye gelen, yasal kalış hakkı devam eden veya sona ermiş bulunan ya da ikamet izniyle ülkede bulunan yabancı uyruklu kadınları öncelikle normal işlerde çalıştırma vaadiyle kandırarak işe aldıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Şüphelilerin daha sonra kadınların içinde bulundukları zor durum ve acziyetlerinden faydalanarak, onları müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları değerlendirildi.

KAÇAK DURUMDAKİ KADINLARI ÇALIŞTIRDILAR

Soruşturma kapsamında bazı kadınların Türkiye'de kaçak durumda olduğunu bilmelerine rağmen çalıştırıldığı da tespit edildi. Bu kişilerin kolluk operasyonları sırasında kaçmalarına veya saklanmalarına yardımcı olunduğu, ayrıca şüpheliler tarafından temin edilen adreslerde barınmalarının sağlandığı yönünde delil ve tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

KADINLAR FUHUŞ AMACIYLA EV VE OTELLERE GÖNDERİLDİ

Başsavcılık açıklamasında, bazı kadınların ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderildiği ve bu yolla şüphelilerin haksız kazanç elde ettiği yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun; 80. maddesinde düzenlenen insan ticareti, 79. maddesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı, 227. maddesinde düzenlenen fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme

suçlarından işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında 18 Ağustos'ta 20 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca ilgili iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Firari durumda bulunan şüphelilere yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör