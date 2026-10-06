Ankara’da 90 milyonluk dolandırıcılık operasyonu! 12 şüpheli tutuklandı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların mağduriyetine neden olan nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması ve suçtan elde edilen haksız kazancın ortaya çıkarılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında üç ayrı operasyon gerçekleştirdi.

KENDİLERİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITIP 7 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Yürütülen çalışmaların ilkinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle bir vatandaşın 7 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelileri tespit eden ekipler, zanlıları teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin kiraladıkları araçla Eskişehir'den Ankara'ya geldiğini belirleyen ekipler, aracı durdurarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 1 milyon 320 bin lira ele geçirildi. Paranın izini süren ekipler, söz konusu paranın Eskişehir'de başka bir vatandaşın dolandırılmasıyla elde edildiğini tespit etti. Operasyon kapsamında ele geçirilen paralar müştekilere teslim edildi.

"SAĞLIĞA YATIRIM" VAADİYLE MİLYONLARCA LİRA TOPLADILAR

İkinci operasyonda ise şüphelilerin, vatandaşları tıbbi görüntüleme cihazlarının sağlık kuruluşlarına kiralanacağı ve bu yolla yüksek kazanç elde edileceği vaadiyle dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, yatırım yapmak isteyen vatandaşlara "Sizin bir röntgene ihtiyacınız var, en iyi yatırım sağlığa yapılan yatırımdır" şeklinde ifadeler kullanarak para topladığı tespit edildi. Yaklaşık 9 milyon liralık dolandırıcılık olayının ardından paranın izini süren polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin vaat ettiği kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmediği ve vatandaşlardan para karşılığında herhangi bir tıbbi cihaz alınmadığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAYİR MAHKEMELERİNİ KULLANARAK 64 MİLYON LİRALIK HAKSIZ TAHSİLAT

Ankara polisinin üçüncü operasyonunda ise Cezayir'de faaliyet gösteren şirketler üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olayları mercek altına alındı. Şüphelilerin, sahte faturalar ve belgeler düzenleyerek müşteki şirketleri Cezayir mahkemelerine şikayet ettiği, ardından bu süreçleri kullanarak icra yoluyla yaklaşık 64 milyon liralık haksız tahsilat gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin daha sonra müşteki şirket sahiplerini tehdit etmeye başladığı tespit edildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında şüphelilerin izini sürerek operasyon için harekete geçti. Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜÇ OPERASYONDA YAKLAŞIK 90 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Ankara polisinin farklı yöntemlerle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik soruşturma ve operasyonları sonucunda, toplam 90 milyon lira civarında haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. Üç ayrı olay kapsamında toplam 12 şüpheli yakalanırken, adli işlemlerin ardından şüphelilerin tamamı tutuklandı.