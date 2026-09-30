Ankara’da acı kaza! Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Y.A.Ü. ve arkasında oturan Barış İbrahim Şentürk (18) ile K.B. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Mamak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Şentürk, burada hayatını kaybetti.