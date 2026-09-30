Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da acı kaza! Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:43

Ankara’da acı kaza! Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Ankara’da acı kaza! Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı!
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Kaza, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Şehit Serdar Koçak Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücüsü Y.A.Ü. (14) kontrolündeki 06 DCR 267 plakalı motosiklet, kontrolden çıktı. Motosiklet ile H.T. (26) idaresindeki 66 AED 183 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan motosiklet daha sonra Ü.A. (29) idaresindeki 06 GB 7505 plakalı otomobile çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Y.A.Ü. ve arkasında oturan Barış İbrahim Şentürk (18) ile K.B. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Mamak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Şentürk, burada hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Şentürk'ün cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otomobil sürücüsü H.T. ise gözaltına alındı. Öte yandan kazaya karışan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #ALTINDAĞ

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Ankara’da acı kaza! Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı!
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