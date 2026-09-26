Ankara’da akılalmaz hırsızlık! Eve girip ne varsa topladı: Kılık değiştirip otobüse bindi ama…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Gölbaşı ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şüpheli tespit edildi. Yapılan incelemelerde, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin, tanınmamak amacıyla kara çarşaf ve şapka takarak olay yerine geldiği, kilitlenmeden kapatılan evin kapısından içeri girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı belirlendi.