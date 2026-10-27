Ankara’da akran dehşeti! Arda’nın ölümünde çarpıcı detaylar: Meğer 11 yıl önce…

KORKUNÇ CİNAYETİN ARDINDAN 11 YILLIK HUSUMET ÇIKTI

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Arda Olgan'ın babasının 11 yıl önce bir düğünde havaya ateş açtığı ve kazara Anıl Azam Y.'nin ailesinden birini öldürdüğü için cezaevinde olduğu ifade edildi. İki aile arasında bu yüzden husumet oluştuğu, Arda Olgan ve Anıl Azam Y.'nin de önce bu yüzden telefonda tartıştığı, sonra da parkta buluştuklarında olayın yaşandığı ileri sürüldü.