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Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:10

Ankara'da akran dehşeti! Arda’nın ölümünde çarpıcı detaylar: Meğer 11 yıl önce…

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 14 yaşındaki Arda Olgan'ın, 15 yaşındaki Anıl Azam Y. tarafından parkta tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Arda Olgan'ın babasının 11 yıl önce düğünde havaya ateş ederken kazara Anıl Azam Y.'nin ailesinden birinin ölümüne neden olduğu, bu yüzden cezaevinde bulunduğu, olayın da bu nedenle yaşandığı ileri sürüldü. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Ankara’da akran dehşeti! Arda’nın ölümünde çarpıcı detaylar: Meğer 11 yıl önce…
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Plevne Caddesi'ndeki parkta dün akşam saatlerinde Arda Olgan ile Anıl Azam Y., telefonda tartıştıktan bir süre sonra parkta buluştu. İki çocuk arasında burada da devam eden tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Anıl Azam Y. yanında getirdiği tabancayla Olgan'a ve yanındaki H.Y.'ye (14) ateş etti.

6 KURŞUNLA VAHŞİCE KATLEDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Olgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arda Olgan'ın cenazesi inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bacağından yaralanan H.Y.'nin sağlık durumunun uyu olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Anıl Azam Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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KORKUNÇ CİNAYETİN ARDINDAN 11 YILLIK HUSUMET ÇIKTI

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Arda Olgan'ın babasının 11 yıl önce bir düğünde havaya ateş açtığı ve kazara Anıl Azam Y.'nin ailesinden birini öldürdüğü için cezaevinde olduğu ifade edildi. İki aile arasında bu yüzden husumet oluştuğu, Arda Olgan ve Anıl Azam Y.'nin de önce bu yüzden telefonda tartıştığı, sonra da parkta buluştuklarında olayın yaşandığı ileri sürüldü.

'ELİNDE SİLAHLA BERABER KOŞUYORDU'

Görgü tanığı Turan Emir İnce, olay sırasında dükkanın önünde olduğunu söyleyerek, "8 el silah sesi duydum. Mahalleli seslerin geldiği yere gitmeye başladı. Çocukların kaçtığını gördüm. Cinayeti işleyen çocuk gözümün önünden koşarak geçti. Elinde silah vardı. Parka gittiğimde vurulan çocuğun yerde yattığını gördüm. Anlattıklarına göre, karnından 2, sırtından da 4 defa vurmuş. Olayın kan davası nedeniyle olduğu söyleniyor. Ölen çocuğun babası bu yüzden cezaevindeymiş" dedi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MAMAK #ANKARA

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Ankara'da akran dehşeti! Arda’nın ölümünde çarpıcı detaylar: Meğer 11 yıl önce…
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