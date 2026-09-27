Ankara'da altyapı çalışması vatandaşları isyan ettirdi: “Mikrop kapacağız, berbat durumda!”

"MİKROP KAPACAĞIZ, BERBAT DURUMDA"

Araçların toz içinde olduğunu söyleyen Kaçan, "Araç yıkatmıyoruz. Yıkatsak da zaten araçların içerisi kokuyor. Ekstra olarak toz, çamur. Çoluğumuz çocuğumuz kapının önüne oyun oynamaya inemiyor. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Tabii ki ihtiyaç varsa yapılacak ama yetkililer elinden geldiğince bir an önce bitirsinler artık. Bu pisliği daha fazla mahalle halkı olarak çekmek istemiyoruz. Mikrop kapacağız, berbat durumda" ifadelerini kullandı.

"MANSUR BAŞKANA SESLENİYORUM, BİZİ BU SIKINTILARDAN BİR AN ÖNCE KURTARIN"

Mahalle sakini Alev Erdem Ballı, "1 yıldır biz bu problemin içerisindeyiz. Geçen aşırı yağmurdan dolayı bir problem yaşadık. Arabayla gidip gelmek sorun. Eve giderken yol arıyoruz nereden gireceğiz diye. Yetkililere defalarca söylediğimiz halde hiçbir şekilde olumlu bir gelişme görmedik. Ne zaman hallolacak öyle bir açıklama da yok. Dünden beri doğal gazımız yok. Arada bir elektriğimiz gidiyor, sular kesiliyor. Bütün hayatımızı etkiledi. Zaten cumartesi ve pazar özel bir firmaya verildiği için herhalde çalıma da yok. Sorduğumuz zaman da çalışan kişiler '1 yılı daha bulacağını' söylüyor ama bu şekilde olmaz. Mansur başkana sesleniyorum, bizi bu sıkıntılardan bir an önce kurtarın" diye konuştu.