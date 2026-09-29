Ankara’da aranan 134 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan aranan toplam 134 kişi yakalandı.

KASTEN ÖLDÜRME, KASTEN YARALAMA, TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA…

Yakalananlar arasında kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı terör örgütüne üye olma, cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir kimseyi fuhuşa teşvik etme, şantaj, silahla tehdit, cinsel suçlar, hırsızlık ve birden fazla kişi tarafından birlikte silahla gece vakti yağma suçlarından aranan kişilerin bulunduğu belirtildi. Yakalanan 134 kişinin ceza sürelerine göre dağılımı, 20 yıl ve üzeri: 1 kişi, 10-20 yıl arası: 9 kişi, 5-10 yıl arası: 20 kişi, 2-5 yıl arası: 70 kişi, 2 yıl altı: 34 kişi olarak belirtildi. Operasyonlarda yakalanan 134 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

22 YIL 11 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Öte yandan Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Eylül'de gerçekleştirilen çalışmada, hakkında yakalama kararı bulunan M.Ç. isimli kişi yakalandı. Yaklaşık 59 gündür açık cezaevi firarisi olarak aranan M.Ç.'nin, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.Ç., Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.