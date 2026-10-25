Ankara’da askeri araç kazası: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz şehit oldu. Kazada yaralanan 2 askeri personel hastaneye kaldırılırken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, 24 Ekim 2026'da meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğu belirtilerek yaralı askeri personelin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehit Albay Sayit Gökgöz için Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı temennisinde bulundu. Gürlek, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yayımladığı mesajda şehit albayın ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileklerini iletti.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER'DEN MESAJ

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve millete başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.