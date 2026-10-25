Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da askeri araç kazası: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:57

Ankara’da askeri araç kazası: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Ankara’da 24 Ekim’de meydana gelen askeri araç kazasında İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz şehit oldu, 2 askeri personel yaralandı. Acı haberin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajları yayımladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da askeri araç kazası: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
  • ABONE OL

Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz şehit oldu. Kazada yaralanan 2 askeri personel hastaneye kaldırılırken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, 24 Ekim 2026'da meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğu belirtilerek yaralı askeri personelin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehit Albay Sayit Gökgöz için Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı temennisinde bulundu. Gürlek, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yayımladığı mesajda şehit albayın ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileklerini iletti.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER'DEN MESAJ

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve millete başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

#ANKARA #TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da askeri araç kazası: Albay Sayit Gökgöz şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA