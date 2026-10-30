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Giriş Tarihi: 30.10.2026 21:46

Ankara’da baba dehşeti! Kızıyla birlikte 2 kişiyi öldürdü

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Ercan Oruç (49) ile Elif Kesen (19) hayatını kaybetti. Olayın şüphelisinin, Elif Kesen’in babası Ercan Kesen olduğu belirlendi. Şüpheli, polise teslim oldu.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da baba dehşeti! Kızıyla birlikte 2 kişiyi öldürdü
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Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay, 29 Ekim 2026 günü saat 19.30 sıralarında Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Ercan Oruç (49) ile Elif Kesen'in (19) enselerinden ateşli silahla vurulduğunu belirledi. Yapılan kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ BABASI ÇIKTI

Olayın şüphelisinin, hayatını kaybeden Elif Kesen'in babası E. K. olduğu belirlendi. Şüphelinin polise teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA #MAMAK
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Ankara’da baba dehşeti! Kızıyla birlikte 2 kişiyi öldürdü
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