Ankara’da başıboş köpek vahşeti! 9 sokak köpeği birden saldırdı

Ankara'da Çankaya'ya bağlı Çiğdem Mahallesi'nde önceki akşam sokakta yürüyen Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meliha Yılmaz, bir anda etrafını saran köpeklerin saldırısına uğradı.Çığlıklar duyan mahalle sakinleri Yılmaz'ın yardımına koştu. Kanlar içinde kalan ve kaldırıma yığılan Yılmaz, komşularının hızla bölgeye ulaşmaları sayesinde canını kurtardı. Hem ayağında hem de yüzünde derin yaralar oluşan Yılmaz'a, Gazi Hastanesi'nde plastik cerrahi de dahil olmak üzere birçok müdahalede bulunuldu. 9 köpeğin saldırısına uğrayan Prof. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.Öte yandan dehşet verici olay sonrası, şikâyet üzerine CHP'li Çankaya Belediyesi'ne bağlı yetkililerin bölgeye geldiği ve göstermelik şekilde 1-2 köpeği toplayarak barınağa götürdüğü aktarıldı. Toplananların ise asıl saldırgan köpekler arasında yer almadığı ortaya çıktı. Mahallede çeteleşen ve hemen hemen her hafta toplu saldırılarda bulunan köpekler, bir grup sözde hayvansever tarafından ise hâlâ savunuluyor. Edinilen bilgilere göre olay sonrası mahallede yaşayan söz konusu grup ile korku içindeki vatandaşlar arasında sert tartışmaların yaşandığı, hatta avukatların dahi bölgeye geldiği öğrenildi.Mahallede büyük paniğe sebep olan olayın ardından açıklamalarda bulunan Çiğdemim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy, Çiğdem Mahallesi'nin sokak köpekleri sebebiyle en çok sorun yaşayan mahallelerden biri olduğuna dikkat çekti. Mahallede yürüttükleri çalışmalar sayesinde 350'ye yakın köpeğin kısırlaştırıldığını ancak köpek sayısının haddinden fazla olduğunu dile getiren Aksoy, "Saldırgan köpeklerin bir an önce gözetim alınmasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.