Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü!
Giriş Tarihi: 25.11.2023 13:59

Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü!

Ankara'da H.K. (17) ile Y.K. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Göğsünden bıçaklanan Y.K., kurtarılamadı.

İHA
Ankara’da bıçaklı kavga: 1 ölü!

Kan donduran olay Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde meydana geldi. İddialara göre, H.K. (17) ile Y.K. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., bıçakla saldırdığı Y.K.'yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Y.K., nakledildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan şahıs ise suç aleti bıçakla birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlının olayda kullanıldığı iddia edilen bıçakla sosyal medyada görüntüsü ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak: Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
Sanchez'den AB ülkelerine Gazze resti: Filistin'i tanıyacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Doğu Akdeniz’de dev tatbikat
‘Batılılar bize demokrasi dayatamaz’
Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi!
Akşener ve CHP’nin ‘abla’ siyaseti
Öğretmeni Başkan Erdoğan'ı anlattı: Doğuştan liderdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA