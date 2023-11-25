Ankara’da bıçaklı kavga: 1 ölü!

Kan donduran olay Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde meydana geldi. İddialara göre, H.K. (17) ile Y.K. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., bıçakla saldırdığı Y.K.'yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Y.K., nakledildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan şahıs ise suç aleti bıçakla birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının olayda kullanıldığı iddia edilen bıçakla sosyal medyada görüntüsü ortaya çıktı.

