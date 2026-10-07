Ankara’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 7 Ekim 2026 kapanan yollar ve alternatif güzergahlar

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 07.10.2026 tarihinde saat 19.00'da Kocatepe Camii'nde toplanılarak Melike Hatun Camii'ne kadar "Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırım sürecine karşı durmak ve Gazze özelinde mazlum Filistin halkının yanındayız" konulu yürüyüş düzenleneceği bildirilmiştir.

Söz konusu etkinlik ile ilgili olarak ihtiyaç olması halinde 07.10.2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren;