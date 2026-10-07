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Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:37

Ankara'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 7 Ekim 2026 kapanan yollar ve alternatif güzergahlar

Ankara trafiğe kapalı yollar 7 Ekim 2026 listesi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Kocatepe Camii ile Melike Hatun Camii arasında düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü nedeniyle saat 15.00'ten itibaren Kızılay, Atatürk Bulvarı ve Mithatpaşa çevresinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İşte alternatif güzergahlar.

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Ankara’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 7 Ekim 2026 kapanan yollar ve alternatif güzergahlar
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başkent genelinde uygulanacak geçici trafik düzenlemesini kamuoyuna açıkladı. ANFİDAP tarafından düzenlenen yürüyüş sebebiyle, saat 15.00 itibarıyla Kızılay ve çevresindeki yolların durumu araç sahiplerinin radarında.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 07.10.2026 tarihinde saat 19.00'da Kocatepe Camii'nde toplanılarak Melike Hatun Camii'ne kadar "Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırım sürecine karşı durmak ve Gazze özelinde mazlum Filistin halkının yanındayız" konulu yürüyüş düzenleneceği bildirilmiştir.

Söz konusu etkinlik ile ilgili olarak ihtiyaç olması halinde 07.10.2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren;

  • Dr. Mediha Eldem Sokağın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
  • Kızılırmak Caddesinin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
  • Mithatpaşa Caddesinin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
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  • Bankacı Sokağın tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
  • Atatürk Bulvarının Kızılay Kavşak ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
  • A. Adnan Saygun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak programlar sona erene kadar,

Trafiğe kapatılacağı, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İhtiyaç duyulması halinde saat 15.00'ten itibaren uygulanacak trafik kontrol adımları saat 19.00'da başlayacak etkinliğin bitimine kadar sürecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Ankara'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 7 Ekim 2026 kapanan yollar ve alternatif güzergahlar
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