Ankara’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 7 Ekim 2026 kapanan yollar ve alternatif güzergahlar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başkent genelinde uygulanacak geçici trafik düzenlemesini kamuoyuna açıkladı. ANFİDAP tarafından düzenlenen yürüyüş sebebiyle, saat 15.00 itibarıyla Kızılay ve çevresindeki yolların durumu araç sahiplerinin radarında.
Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 07.10.2026 tarihinde saat 19.00'da Kocatepe Camii'nde toplanılarak Melike Hatun Camii'ne kadar "Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırım sürecine karşı durmak ve Gazze özelinde mazlum Filistin halkının yanındayız" konulu yürüyüş düzenleneceği bildirilmiştir.
Söz konusu etkinlik ile ilgili olarak ihtiyaç olması halinde 07.10.2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren;
Trafiğe kapatılacağı, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.