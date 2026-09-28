Ankara’da denetimlerin bilançosu ağır oldu! 20 işletmenin ruhsatı iptal edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, İtfaiye, Defterdarlık, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Başkentgaz, ASKİ ve TEDAŞ ekiplerinin katılımıyla Hacı Bayram Mahallesi'nde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Çankırı Caddesi, Rüzgarlı Cadde ve Eşdost Sokak çevresinde bulunan umuma açık eğlence yerlerine yönelik 2026 yılı içerisinde 7 ayrı müşterek uygulama yapıldı. Denetimlerde işletmelerin yangın güvenliği, imar ve yapı mevzuatı, ruhsat şartları, hijyen, adisyon düzeni ile elektrik, su ve doğal gaz kullanımları incelendi.

YANGIN GÜVENLİĞİNDEN RUHSAT ŞARTLARINA KADAR ÇOK SAYIDA İHLAL

Yapılan kontrollerde bazı işletmelerde yangın güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu belirlendi. Bazı iş yerlerinde ise imar ve yapı mevzuatına aykırı ekleme ve çıkarmalar yapıldığı tespit edildi. Denetimlerde ayrıca adisyon ve hijyen belgelerinde eksiklikler, ruhsat ve onaylı projelere aykırılıklar da belirlendi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmelere toplam 58 milyon 162 bin 435 lira idari para cezası uygulandı.

KAÇAK ELEKTRİK VE SU KULLANIMINA DA MÜDAHALE

Denetimler sırasında kaçak elektrik kullandığı belirlenen 2 iş yerine toplam 100 bin lira para cezası uygulandı. Söz konusu işletmelerin elektrik panoları mühürlendi. Kaçak su kullandığı tespit edilen 1 iş yerinin su sayacı, gaz kaçağı ve kaçak hat tespit edilen 1 iş yerinin ise doğal gaz sayacı mühürlendi.

50 İŞ YERİ 73 KEZ DENETLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yıl içerisinde gerçekleştirilen diğer uygulamalarda ise 50 iş yeri 73 kez denetlendi. Bu denetimlerde kapama saatine uymama, izinsiz konsomatris çalıştırma, sigortasız işçi çalıştırma, kapalı alanda sigara içilmesi, canlı müzik izin belgesi ve mesul müdür belgesi eksiklikleri, TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu, çalışanların ilgili Polis Merkezi Amirliğine bildirilmemesi ve işletme kayıt belgesinin ibraz edilmemesi başta olmak üzere çok sayıda mevzuata aykırılık tespit edildi. Tespit edilen ihlallerle ilgili işletmelere idari işlem uygulandı. Denetimlerde özellikle bin 101 sigortasız işçi çalıştırılması, 54 TAPDK belgesiz alkol sunumu, 51 kapama saatine uymama ve 51 izinsiz konsomatris çalıştırma ihlali tespit edildi.

20 İŞLETMENİN RUHSATI SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ

Yıl boyunca gerçekleştirilen denetimler ve belirlenen mevzuata aykırılıklar sonucunda 20 alkollü işletmenin ruhsatı süresiz olarak iptal edildi. Bölgede genel güvenlik ve asayişin sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin, ilgili kurumların katılımıyla sürdürüleceği bildirildi.