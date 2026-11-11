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Giriş Tarihi: 11.11.2026 18:12 Son Güncelleme: 11.11.2026 18:23

Ankara'da doğal gaz hattında patlama! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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İHA İHA
Ankara’da doğal gaz hattında patlama! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Ankara'daki olay, Altındağ ilçesine bağlı Hacı Bayram Bulvarı'nda meydana geldi. Yol çalışması yapan iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesiyle önce patlama sesi duyuldu, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğal gaz arıza, sağlık ve polis ekipleri dahil ilgili ekipler yönlendirildi.

Yaklaşık 1,5 saat önce meydana gelen olayın ardından ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgedeki alevlerin yükselmeye devam ettiği görüldü.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA #ALTINDAĞ
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Ankara'da doğal gaz hattında patlama! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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