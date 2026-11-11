Ankara’da doğal gaz hattında patlama! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ankara'daki olay, Altındağ ilçesine bağlı Hacı Bayram Bulvarı'nda meydana geldi. Yol çalışması yapan iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesiyle önce patlama sesi duyuldu, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğal gaz arıza, sağlık ve polis ekipleri dahil ilgili ekipler yönlendirildi.

Yaklaşık 1,5 saat önce meydana gelen olayın ardından ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgedeki alevlerin yükselmeye devam ettiği görüldü.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör