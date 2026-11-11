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Giriş Tarihi: 11.11.2026 04:07

Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 1 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde EGO otobüsünün devrildiği kazada şoför yaralandı. Kaza nedeniyle Konya istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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DHA DHA
Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 1 yaralı
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Kaza, Ankara-Konya yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DT 9916 plakalı EGO otobüsü, kontrolden çıkarak, refüje ve aydınlatma direğine çarptı. Savrulan otobüs ardından devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförünü, Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Konya istikametinde ulaşım, bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Devrilen EGO otobüsünün bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ANKARA
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Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 1 yaralı
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