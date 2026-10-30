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Giriş Tarihi: 30.10.2026 16:07

Ankara'da eski eş dehşeti: 2 çocuğunun annesini öldürüp intihar etti!

Ankara'da Doğan Yavuz (56), eski eşi Aynur Ekici’yi (49) tabancayla vurarak öldürdü. Cani eski eş hemen ardından aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

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DHA Yaşam
Ankara’da eski eş dehşeti: 2 çocuğunun annesini öldürüp intihar etti!
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Olay, saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Batıkent semti Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Terzi Aynur Ekici ile iş yerine gelen boşandığı Doğan Yavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Doğan Yavuz, Aynur Ekici'ye 3 el ateş etti. Yavuz, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsüne 2, bacağına 1 kurşun isabet eden Aynur Ekici ile Doğan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz ve Ekici'nin cesetleri, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İkisi de terzi olan ve 2 kız çocukları bulunan Yavuz ve Ekici'nin 2021 yılında boşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA #YENİMAHALLE

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Ankara'da eski eş dehşeti: 2 çocuğunun annesini öldürüp intihar etti!
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