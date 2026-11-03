Ankara’da feci kaza! Motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti: Kaza anı kamerada

Ankara'da 27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. M.B. (21) yönetimindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol yol kenarında yürüyen A.E.'ye çarptı.
MOTOSİKLETLE 3 KİŞİYE ÇARPTI!
Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve kadın sürüklenip, yolda yürüyen iki kadına daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin çarptığı A.E., ağır yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAMİLE KADIN 6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Tedavi altına alınan kadının 6 aylık hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve diğer iki kadın ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Motosiklet sürücüsü M.B. ile motosikletin kontrolünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı.
Ankara'da motosiklet 3 yayaya çarptı! Hamile kadın karnındaki bebeği kaybetti: Kaza kamerada
FECİ KAZA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletin yol kenarında yürüyen A.E.'ye çarptığı, ardından sürüklenen motosiklet ve kadının diğer iki yayaya çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.