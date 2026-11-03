Ankara’da feci kaza! Motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti: Kaza anı kamerada

HAMİLE KADIN 6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Tedavi altına alınan kadının 6 aylık hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve diğer iki kadın ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Motosiklet sürücüsü M.B. ile motosikletin kontrolünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı.

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