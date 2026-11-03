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Giriş Tarihi: 03.11.2026 15:11

Ankara’da feci kaza! Motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadının bebeği hayatını kaybetti

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadının bebeği yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü de yaralanırken, olayla ilgili iki araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Ankara’da feci kaza! Motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadının bebeği hayatını kaybetti
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde 27 Ekim tarihinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, Muhammed B. yönetimindeki motosiklet, İvedik Caddesi üzerinde seyir halindeyken önünde bulunan Serdar Ş. idaresindeki otomobilin aniden sola dönmesi üzerine manevra yaptı. Otomobile çarpmamak için kaldırıma yönelen motosiklet, bu sırada kaldırımda yürüyen Aye Elkussun'a çarptı.

6 AYLIK HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ

Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Bahçebaşı, bilinci açık şekilde Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Aye Elkussun ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan ilk muayenede 6 aylık hamile olduğu belirlenen kadının bebeğinin kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan otomobil ve motosiklet sürücülerinin yapılan kontrollerinde alkole rastlanmadığı bildirildi. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü Serdar Ş. ile motosiklet sürücüsü Muhammed B. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

#ANKARA #YENİMAHALLE
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Ankara’da feci kaza! Motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadının bebeği hayatını kaybetti
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