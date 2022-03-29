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Giriş Tarihi: 29.3.2022 17:01

Ankara’da fuhuş operasyonu! Fuhuşa zorlanan 16 kadın kurtarıldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da fuhuş operasyonu! Fuhuşa zorlanan 16 kadın kurtarıldı

Ankara’da aralarında anne, baba, oğul ve gelinlerinin de bulunduğu 11 kişi zorla fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin operasyonun da fuhşa zorlanan 16 kadın kurtarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, zorla fuhuş yaptıkları işledikleri belirlediği suç örgütünü takibe alındı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından örgütün liderliğini yapan üvey baba H.Ş., anne N.Ş., oğlu D.D. ve gelinleri N.D. ile E.D., G.O., S.D., E.G., İ.E., A.E. ve G.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, il genelinde bulunan günübirlik evleri ve otelleri saatlik veya gecelik olarak kiralayarak 4'ü yabancı olmak üzere 16 kadını fuhşa zorladığı saptandı.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 120 bin TL, 20 telefon hattı ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Ankara’da fuhuş operasyonu! Fuhuşa zorlanan 16 kadın kurtarıldı
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