Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı: Erken tanı şansı yakılıyorlar
Giriş Tarihi: 22.1.2024 14:22

Ankara’da Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı: Erken tanı şansı yakılıyorlar

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Türkiye'nin çok kapsamlı kanser araştırma alanlarından "Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi" açıldı. Merkezin Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Özge Özalp, onkoloji ve hematoloji hastalarına tanı anında, ilaç seçimi aşamasında, tedavi yönetiminde ve ilaç yanıtının değerlendirilmesinde gereken genetik testlerin yapıldığını anlattı. Klinikte biyolog, teknisyen, tıbbi genetik yardımcı personel çalıştığını belirten Özalp, "Herkese yatkınlık testi yapmıyoruz. Bize kliniklerde risk görülenler yönlendiriliyor. En az üç nesil kanseri bulunanların aile ağacı analizlerini gerçekleştirip gerekliyse test uyguluyoruz. Gelişmiş kanser merkezindeki testlerin tamamını temin ediyoruz. Testler hastaya tanı konulurken yardım ediyor. Saptadığımız genetik değişikliği takiplerde kullanıyoruz. Hastalar erken tanı şansına kavuşuyor" ifadesini kullandı.

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Ankara’da Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı: Erken tanı şansı yakılıyorlar

"HEDEF TESPİT EDİLİYOR"

Son yıllarda hedefli tedavilerin yaygınlaştığını söyleyen Özalp, "Tedavi seçiminde genetik değişikliklerin saptanması kritik. Testler hastalığın nasıl seyredeceği ile ilgili bilgi veriyor. Eski yöntemlerde gözümüz kapalı ateş ediyorduk, artık hedefimiz var" diye konuştu.

"ÜS MERKEZİ"

Genetik bozuklukları tespit ederek kanseri önlemenin mümkün olduğuna dikkat çeken Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ise "Merkez devletin imkanlarıyla kurulan teknolojik anlamda üs merkezlerden biri. Testler pozitif çıkarsa aileye danışmanlık hizmeti de veriyoruz" dedi.

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Ankara’da Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı: Erken tanı şansı yakılıyorlar
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