Ankara’da Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı: Erken tanı şansı yakılıyorlar

"HEDEF TESPİT EDİLİYOR"



Son yıllarda hedefli tedavilerin yaygınlaştığını söyleyen Özalp, "Tedavi seçiminde genetik değişikliklerin saptanması kritik. Testler hastalığın nasıl seyredeceği ile ilgili bilgi veriyor. Eski yöntemlerde gözümüz kapalı ateş ediyorduk, artık hedefimiz var" diye konuştu.

"ÜS MERKEZİ"



Genetik bozuklukları tespit ederek kanseri önlemenin mümkün olduğuna dikkat çeken Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ise "Merkez devletin imkanlarıyla kurulan teknolojik anlamda üs merkezlerden biri. Testler pozitif çıkarsa aileye danışmanlık hizmeti de veriyoruz" dedi.