Ankara’da hesap dehşeti! Köfteci Ali Arduç başına taş vurularak katledildi: Şüpheli tutuklandı!

'KİMSEYE ZARARI OLMAYAN, DÜZGÜN BİR ESNAFTI'

Ali Arduç ile aynı bölgede esnaflık yapan Bahadır İnce, "Burada 4-5 aydır esnaflık yapan bir arkadaşımızdı. Yemekten sonra ödeme meselesi nedeniyle tartışma çıkıyor. Sonrasında darbediliyor. Yoğun bakımdaydı vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Kimseye zararı olmayan, düzgün bir esnaf arkadaşımızdı" dedi.

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