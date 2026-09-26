Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da hesap dehşeti! Köfteci Ali Arduç başına taş vurularak katledildi: Şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 26.09.2026 16:19 Son Güncelleme: 26.09.2026 16:45

Ankara’da hesap dehşeti! Köfteci Ali Arduç başına taş vurularak katledildi: Şüpheli tutuklandı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kavga kanlı bitti. Ali Arduç ile müşterisi İ.Ö. arasında hesap nedeniyle çıkan tartışmada tansiyon yükseldi. Şüpheli köfteci Ali Arduç’u başına kaldırım taşı vurarak vahşice katletti. İşte detaylar…

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Ankara’da hesap dehşeti! Köfteci Ali Arduç başına taş vurularak katledildi: Şüpheli tutuklandı!
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Karapürçek Mahallesi'nde 23 Eylül'de meydana gelen olayda, oğluyla birlikte seyyar köfte tezgahı işleten Ali Arduç ile müşterisi İ.Ö. arasında iddiaya göre, hesap nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç'a saldırdı.

ÖNCE BAŞINA VURDU ARDINDAN YERDE TEKMELEDİ

Başına aldığı darbeyle yere yığılan Arduç, tekmelenerek darp edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arduç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali Arduç'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda önceki gün toprağa verilirken, olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KİMSEYE ZARARI OLMAYAN, DÜZGÜN BİR ESNAFTI'

Ali Arduç ile aynı bölgede esnaflık yapan Bahadır İnce, "Burada 4-5 aydır esnaflık yapan bir arkadaşımızdı. Yemekten sonra ödeme meselesi nedeniyle tartışma çıkıyor. Sonrasında darbediliyor. Yoğun bakımdaydı vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Kimseye zararı olmayan, düzgün bir esnaf arkadaşımızdı" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ALTINDAĞ #ANKARA

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Ankara’da hesap dehşeti! Köfteci Ali Arduç başına taş vurularak katledildi: Şüpheli tutuklandı!
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