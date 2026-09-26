Ankara’da hesap dehşeti! Köfteci Ali Arduç başına taş vurularak katledildi: Şüpheli tutuklandı!

Karapürçek Mahallesi'nde 23 Eylül'de meydana gelen olayda, oğluyla birlikte seyyar köfte tezgahı işleten Ali Arduç ile müşterisi İ.Ö. arasında iddiaya göre, hesap nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç'a saldırdı.
ÖNCE BAŞINA VURDU ARDINDAN YERDE TEKMELEDİ
Başına aldığı darbeyle yere yığılan Arduç, tekmelenerek darp edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arduç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
'KİMSEYE ZARARI OLMAYAN, DÜZGÜN BİR ESNAFTI'
Ali Arduç ile aynı bölgede esnaflık yapan Bahadır İnce, "Burada 4-5 aydır esnaflık yapan bir arkadaşımızdı. Yemekten sonra ödeme meselesi nedeniyle tartışma çıkıyor. Sonrasında darbediliyor. Yoğun bakımdaydı vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Kimseye zararı olmayan, düzgün bir esnaf arkadaşımızdı" dedi.