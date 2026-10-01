Ankara’da inşaat firmasına kurşun yağmuru: 9 milyon dolarlık tehdit iddiası gündemde!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 Eylül gecesi bir inşaat firmasının iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Oğuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kar maskeli ve motosikletli iki kişinin iş yerine ateş açtığı, saldırı sırasında iş yerinin camına 5 mermi isabet ettiği belirlendi.
"9 MİLYON DOLAR BORCUN VAR"
Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. İş yeri sahibinin ifadesinde, saldırıdan önce yurt dışı numarasından arandığını ve kendisine "9 milyon dolar borcun var" şeklinde tehditte bulunulduğunu söylediği öğrenildi.
SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen E.Y. ve M.A.T. tespit edildi. Düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesiyle, saldırının gerçekleştirilmesi karşılığında 200 bin lira teklif edildiği ve olayda kullanılan silahın A.D. tarafından temin edildiği belirlendi. A.D. de ekiplerce saklandığı adreste yakalandı.
SİLAHIN EL DEĞİŞTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, saldırıda kullanılan silahın olayın ardından 20 bin lira karşılığında U.K.'ya satıldığı, daha sonra ise B.S.'ye verildiği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda B.S., olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakalandı.
"ARABULUCULUK" TEKLİFİ SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de saldırıdan bir gün önce yaşandı. İş yeri sahibinin, kendisini V.T. olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayarak husumetli olduğu şirketle arasındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla arabuluculuk teklifinde bulunduğunu söylediği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda V.T.'nin de olayla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Şüpheli, İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında toplam 6 şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen ateşli silah da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, 30 Eylül 2026 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.