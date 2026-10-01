Ankara’da inşaat firmasına kurşun yağmuru: 9 milyon dolarlık tehdit iddiası gündemde!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 Eylül gecesi bir inşaat firmasının iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Oğuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kar maskeli ve motosikletli iki kişinin iş yerine ateş açtığı, saldırı sırasında iş yerinin camına 5 mermi isabet ettiği belirlendi.

"9 MİLYON DOLAR BORCUN VAR"

Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. İş yeri sahibinin ifadesinde, saldırıdan önce yurt dışı numarasından arandığını ve kendisine "9 milyon dolar borcun var" şeklinde tehditte bulunulduğunu söylediği öğrenildi.