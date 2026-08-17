Ankara’da iş merkezine silahlı saldırı! 5 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Ağustos'ta saat 03.50 sıralarında bir iş merkezinde meydana gelen kurşunlama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüpheli, mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi. Başsavcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör