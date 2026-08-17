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Giriş Tarihi: 17.08.2026 22:42

Ankara’da iş merkezine silahlı saldırı! 5 şüpheli tutuklandı

Ankara’da gece saatlerinde bir iş merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da iş merkezine silahlı saldırı! 5 şüpheli tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Ağustos'ta saat 03.50 sıralarında bir iş merkezinde meydana gelen kurşunlama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüpheli, mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi. Başsavcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ANKARA

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Ankara’da iş merkezine silahlı saldırı! 5 şüpheli tutuklandı
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