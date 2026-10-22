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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:03

Ankara'da iş yerine kurşun yağdırdılar! 5 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttular. Silahlı saldırıyı düzenleyen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Ankara’da iş yerine kurşun yağdırdılar! 5 şüpheli tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, bir şüphelinin silahla iş yerine ateş ettiği anları kayda aldığı tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda, görüntülerdeki şüpheli ve onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #ÇANKAYA

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Ankara'da iş yerine kurşun yağdırdılar! 5 şüpheli tutuklandı
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