Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 8.9.2023 10:16

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı

Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı.

AA
Ankara’da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Aranan 3 iş yeri, 2 araç ve bir kargo şubesinde, 3 bin 130 paket sigara, 2 bin 900 cinsel içerikli ürün, 2 bin 850 puro, 1900 litre etil alkol, 561 elektronik sigara, 200 elektronik sigara likidi, 153 parfüm, 6 şişe kaçak içki ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı
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