Ankara’da kahreden olay: Kaza sonrası aracından inmişti...

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan diğer otomobillerdeki 2 kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.