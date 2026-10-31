Ankara'da kızını ve birlikte yaşadığı adamı silahla öldüren baba: "Küfür etti öldürdüm!"

"ELİNDE SİLAHI VARDI"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Kaan Taştan, "Silah sesleri duydum. Ne olduğunu anlamak için dışarıya çıktım. Saldırganla karşılaştım. Elinde silahı vardı. Daha sonra da ileriye doğru yürümeye başladı. Olayın olduğu yere geldim. Bir erkek ve bir kadın kanlar içerisinde yatıyordu. Adam hareketsizdi. Kadın biraz hareket edebiliyordu. Sağlık ekiplerini aradık. O sırada kadın da öldü. Kadının babası gelip ikisini de öldürmüş. Burası ölen adamım eviydi. Adam kadınla bu evde yaşıyormuş. Babası da bu durumu kabullenememiş ve ikisini de öldürmüş. Kadının hamile olduğu söyleniyor" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör