Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da korkunç kaza! 3 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:33 Son Güncelleme: 25.10.2026 11:59

Ankara’da korkunç kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Ankara’da korkunç kaza! 3 ölü, 4 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Yunak Yolu'nun Yıldızlı Cumhuriyeti mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

#ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da korkunç kaza! 3 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA