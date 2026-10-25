Ankara’da korkunç kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Yunak Yolu'nun Yıldızlı Cumhuriyeti mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.