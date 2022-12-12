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Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:39 Son Güncelleme: 12.12.2022 15:57

Ankara'da korkunç olay! Boşandığı eski eşini silahla vurdu, başında ölmesini bekledi

Ankara'da korkunç olay... Cani eski koca boşandığı eşini silahla yaraladı, kadına yardım etmek isteyen çevre sakinlerine engel oldu... Kanlar içinde yere yığılan kadının başında ölmesini bekledi!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Ankara’da korkunç olay! Boşandığı eski eşini silahla vurdu, başında ölmesini bekledi

Ankara Çankaya'da bir kadın yaşadığı apartmanın hemen önünde boşandığı eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ankara'da korkunç olay! Boşandığı eski eşini silahla vurdu, başında ölmesini bekledi | Video

Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı saldırgan ise kadına yardım etmek isteyen çevre sakinlerini etrafa ateş saçarak engel oldu.

Silahla vurduğu eski eşinin başında ölmesini bekleyen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alınırdı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis yaşanan saldırıya ilişkin inceleme başlatırken, vurulan kadının eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Ankara'da korkunç olay! Boşandığı eski eşini silahla vurdu, başında ölmesini bekledi
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