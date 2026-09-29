Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da korkutan yangın! Evi alevler sardı: Anne ve oğlu saniyelerle kurtarıldı!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:36

Ankara’da korkutan yangın! Evi alevler sardı: Anne ve oğlu saniyelerle kurtarıldı!

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Evi saran alevlerin arasında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Ankara’da korkutan yangın! Evi alevler sardı: Anne ve oğlu saniyelerle kurtarıldı!
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Çağlayan Mahallesi 293'üncü Sokak'taki 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVİ ALEVLER SARDI

Ekipler, yangının çıktığı dairede S.A. ile oğlu A.A.'nın mahsur kaldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda anne ile oğlu kurtarıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

ANNE VE OĞLU SANİYELERLE KURTARILDI

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ile oğluna olay yerinde ayakta müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #MAMAK

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Ankara’da korkutan yangın! Evi alevler sardı: Anne ve oğlu saniyelerle kurtarıldı!
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