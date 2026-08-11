Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da korkutan yangın! Kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardı: O anlar kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:21

Ankara’da korkutan yangın! Kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardı: O anlar kameraya böyle yansıdı!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Olay yerinde gezen bir kişinin 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardığı belirlendi. Alkollü olan şüpheli suç üstü yakalanırken o anlar kameraya anbean böyle yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Ankara’da korkutan yangın! Kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardı: O anlar kameraya böyle yansıdı!
  • ABONE OL

Yassıhöyük Mahallesi'ndeki Gordion Antik Kenti yakınında gezen bir kişinin 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla yakarak Beylikköprü Mahallesi yönüne gittiği bildirildi. Bunun üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, şüpheli Yunus Emre G.'yi Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

TUTUKLANDI

Polatlı'da Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Yunus Emre Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Güler, çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Yunus Emre Güler'in, yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#POLATLI #ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da korkutan yangın! Kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardı: O anlar kameraya böyle yansıdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA