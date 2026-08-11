Ankara’da korkutan yangın! Kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardı: O anlar kameraya böyle yansıdı!

ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, şüpheli Yunus Emre G.'yi Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.