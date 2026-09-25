Ankara’da narkotik operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından belirlenen 4 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda bin 62 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi ve 110 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 hassas terazi, 4 cep telefonu ve SIM kart ile çeşitli iklimlendirme malzemeleri bulundu. Ele geçirilen materyallere jandarma ekiplerince el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.