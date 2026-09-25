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Giriş Tarihi: 25.09.2026 16:46

Ankara'da narkotik operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da jandarma ekiplerinin Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde düzenlediği narkotik operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

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Ankara’da narkotik operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından belirlenen 4 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda bin 62 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi ve 110 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 hassas terazi, 4 cep telefonu ve SIM kart ile çeşitli iklimlendirme malzemeleri bulundu. Ele geçirilen materyallere jandarma ekiplerince el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

#ANKARA

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Ankara'da narkotik operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
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