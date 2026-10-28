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Giriş Tarihi: 28.10.2026 01:24

Ankara'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü H.A. yaralanırken, yanında oturan eşi Satı Ateşoğlu (76) yaşamını yitirdi.

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DHA
Ankara’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Çubuk-Şabanözü yolu Oyumiğde Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki 06 CBH 51 plakalı otomobil, Y.E.D. yönetimindeki 06 COS 662 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü H.A. ile eşi Satı Ateşoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Satı Ateşoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ateşoğlu'nun cesedi hastane morguna kaldırılırken, sürücü H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#ANKARA #ÇUBUK
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Ankara'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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