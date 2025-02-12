Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 12.2.2025 09:20 Son Güncelleme: 12.2.2025 09:30

Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve başsavcılığa sevklerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün talimatı doğrultusunda Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldığı ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına ve başsavcılığa sevklerine yönelik çalışmalar sürüyor.

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Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı kararı
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