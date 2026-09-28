Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da sanal devriye operasyonu. 417 siteye erişim engeli!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 18:58

Ankara'da sanal devriye operasyonu. 417 siteye erişim engeli!

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi.

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AA
Ankara’da sanal devriye operasyonu. 417 siteye erişim engeli!
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Alınan bilgiye göre, 21-27 Eylül tarihlerinde internette sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 760 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 341, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 6 ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 70 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimi engellendi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Çankaya ilçesindeki nitelikli dolandırıcılık olayı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı.

Bahse konu faili meçhul olayı işlediği tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

#ANKARA #ÇANKAYA #CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
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Ankara'da sanal devriye operasyonu. 417 siteye erişim engeli!
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