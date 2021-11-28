Ankara’da serbest bırakılan ’Cinsel istismar’ şüphelisi hakkında flaş gelişme!

'ODASINDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR'



Avukat Büşra Ayaz, olayın ardından N.Y.'nin odasından dışarı çıkmadığını belirterek, "13 yaşındaki bir kız çocuğu, 22 yaşındaki bir şahıs tarafından kendi evinde istismara uğradı. Alkol kullandıktan sonra çocuk bayılıyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğundan 1.80 promil alkol çıkıyor. Baygın bir şekilde evine çıkarıyor, cebinden anahtarını alıyor. Çocuğu içeri alıyor ve olayı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 gün önce gerçekleşen bu olayın akabinde şüpheli tutuksuz yargılandı. Olaylara müdahale ettikten sonra tarafımca kamera görüntüleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuzda da olayla alakalı kamera kayıtları incelendikten sonra savcı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelinin şu anda Antalya sınırları içerisinde olduğu biliniyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı mahvolmuş, psikolojik olarak da etkilenmiş durumda. Odasından dışarı çıkmıyor, okula gidemiyor. Bu olaydan dolayı eğitimi aksadı" diye konuştu.

Şüphelinin en kısa sürede yakalanıp, en ağır cezayla yargılanmasını istediklerini belirten avukat Ayaz, ayrıca ailesinin psikolojik destek görmesi gerektiğini söyledi.