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Giriş Tarihi: 28.09.2026 14:16

Ankara'da silahlı kavgada öldürülmüştü... Taner Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde spor salonunun devri nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Taner Aksoy, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da silahlı kavgada öldürülmüştü... Taner Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
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Olay, dün Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1450'nci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında spor salonunun devri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Silahlı kavgada açılan ateş sonucu 37 yaşındaki Taner Aksoy hayatını kaybederken, Kenan B. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kenan B. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

CENAZE NAMAZI GÖLBAŞI MEZARLIĞI CAMİSİ'NDE KILINDI

Hayatını kaybeden Taner Aksoy'un cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Aksoy için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Aksoy'un naaşı, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

#ANKARA

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Ankara'da silahlı kavgada öldürülmüştü... Taner Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
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