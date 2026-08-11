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Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:28

Ankara’da sit alanında yangın çıkaran şüpheli tutuklandı: 2,81 promil alkollü çıktı!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Gordion Kazı Alanı çevresindeki sit alanında çıkan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yassıhöyük Mahallesi’nde meydana gelen yangını kasten çıkardığı belirlenen Yunus Emre Güler tutuklandı. Şüphelinin yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da sit alanında yangın çıkaran şüpheli tutuklandı: 2,81 promil alkollü çıktı!
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Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi'nde, Gordion Kazı Alanı çevresindeki sit alanında meydana geldi. Yapılan incelemelerde şüpheli Yunus Emre Güler'in yangını çakmak kullanarak kasten çıkardığı tespit edildi. Şüphelinin olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu da belirlendi.

YANGIN 250 DÖNÜMLÜK ALANDA ETKİLİ OLDU

Çıkan yangının Beylikköprü Mahallesi istikametine ilerlediği ve yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğubildirildi. Yangına müdahale ise itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangını kasten çıkardığı belirlenen Yunus Emre Güler, yürütülen işlemlerin ardından Polatlı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikce tutuklandı.

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Ankara’da sit alanında yangın çıkaran şüpheli tutuklandı: 2,81 promil alkollü çıktı!
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