Ankara’da suç örgütüne operasyon! 5 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "ruhsatsız silah taşıma/bulundurma", "resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖRGÜTÜN LİDERİ VE YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerinin mensupları ve yapılanmaları, faaliyet alanları, örgütlendikleri bölgeler ve gelir kaynakları tespit edilerek örgütlerin faaliyet ve eylemleri deşifre edildi. Soruşturma kapsamında, K.Ö. isimli şahsın liderliğini, A.A. isimli şahsın ise yöneticiliğini yaptığı suç örgütünün aktif olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı, ruhsatsız silah bulundurduğu ve sattığı belirlendi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE FİRARİYKEN DE MADDİ DESTEK

Yapılan tespitlerde, şüphelilerin suç faaliyetlerini belirli bir iş bölümü çerçevesinde, katı bir hiyerarşi ve bağlılık içerisinde yürüttükleri belirlendi. Örgüt üyelerinin, cezaevine giren ve aranma kayıtları nedeniyle firari durumda olan diğer örgüt üyelerine, örgütsel faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla her türlü maddi desteği sundukları yönünde bilgiler elde edildi. Bu tespitlerin ardından 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan şüphelilerden delil durumu itibarıyla 11'i, mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Diğer 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARI

Sulh Ceza Hâkimliğince, tutuklama talebiyle sevk edilen 5 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verildi. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör