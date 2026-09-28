Ankara’da tenis rüzgarı esti! Türk Telekom Ankara Open’da zafer Berfu Cengiz’in oldu!

Ankara'da 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Türk Telekom Ankara Open WTA 125 Tenis Turnuvası, milli sporcu Berfu Cengiz'in zaferiyle sona erdi. Topspin Tenis Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda zorlu rakiplerini tek tek eleyerek finale yükselen Cengiz, nefes kesen final maçında Sırp raket Teodora Kostovic'i geri dönerek 2-1 mağlup etti ve kariyerinin ilk WTA 125 tekler şampiyonluğunu kazandı. Tenis dünyasının efsane ismi Mansour Bahrami'nin gösteri maçlarıyla renk kattığı turnuvada kupayı kaldıran Berfu Cengiz, Çağla Büyükakçay ve Zeynep Sönmez'in ardından WTA düzeyinde tekler şampiyonluğu yaşayan Türk kadın tenisçiler arasındaki yerini aldı. Cengiz, kariyerinin ilk WTA 125 tekler kupasını müzesine götürürken 15 bin 500 dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.

TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRÜ EBUBEKİR ŞAHİN: "GURUR DOLU BİR HAFTA YAŞADIK"

Turnuvanın ardından değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Genel Müdürü Ebuberkir Şahin, Ankara'da spor dolu bir haftayı geride bıraktıklarını ifade etti. Mansour Bahrami'nin oyuncu Cansel Elçin ile final gününde gerçekleştirdiği gösteri maçının organizasyona ayrı bir renk kattığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Finalde ülkemiz adına ayrı bir gurur yaşadık. Türk kadın tenisinin başarılı isimlerinden Berfu Cengiz'in güçlü mücadelesini şampiyonlukla taçlandırması; kadın tenisimizin gelişimi, genç sporcularımıza ilham vermesi ve ülkemizin tenis yolculuğu açısından çok kıymetli. Kupasını takdim etmekten büyük mutluluk duyduğum Berfu'yu yürekten tebrik ediyorum. Kortta mücadele eden tüm sporculara ve tribünleri dolduran sporseverlere teşekkür ederim."

TÜRK KADIN TENİSİNDE YENİ BİR MİLAT

Berfu Cengiz'in bu zaferi, Türk kadın tenisinin uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce Çağla Büyükakçay ve Zeynep Sönmez'in WTA 250 seviyesindeki tekler şampiyonluklarının ardından Berfu Cengiz de WTA 125 seviyesinde şampiyonluğa ulaşarak WTA düzeyinde tekler kupası kazanan Türk sporcular arasındaki yerini aldı.

ŞAMPİYONLUĞA UZANAN ZORLU YOLCULUK

Ana tabloya turnuvanın 4 numaralı seribaşı Polonyalı Martyna Kubka'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle geçerek başlayan Berfu Cengiz, ikinci turda bir diğer milli sporcu Ayşegül Mert ile eşleşti. Başa baş geçen ilk seti tie-break sonucunda 7-6(2), ikinci seti ise 6-2 kazanan Cengiz, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Çinli raket Han Shi'yi 6-3 ve 6-4'lük skorlarla mağlup eden milli tenisçi, kariyerinde ilk kez WTA 125 seviyesinde yarı finale yükseldi. Yarı finalde vatandaşımız Deniz Dilek ile kortu paylaşan Cengiz, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 6-1 ve 6-1'lik rahat setlerle kazanarak finale adını yazdırdı. Finalde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Teodora Kostovic ile karşılaşan Berfu Cengiz, ilk seti 6-2 kaybetmesine karşın oyundan kopmadı. İkinci sette ritmini bularak 6-4'lük üstünlük sağlayan milli sporcu, büyük çekişmeye sahne olan karar setini de 7-5 kazanarak tarihi zafere ulaştı.

EFSANE İSİM MANSOUR BAHRAMİ ANKARA'DA KORTTAYDI

Organizasyonun bir diğer öne çıkan ismi ise gösteri maçlarının dünyaca ünlü raketi Mansour Bahrami oldu. Topspin Tennis Academy Bilkent'te açıklamalar yapan ve organizasyon kapsamında çocuklarla bir araya gelip gösteri maçına çıkan Bahrami, Ankara'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. 1989 Fransa Açık çiftler finalisti olan ve yaklaşık 50 yıldır gösteri maçlarına çıkan 68 yaşındaki tenisçi, ülkesi İran'da 50 yıl önce tenisin yasaklanmasının ardından yurt dışına açılmak zorunda kaldığını aktararak şunları söyledi: "Karşıma çıkan her engeli ortadan kaldırdım ve Flushing Meadows, Wimbledon, Roland Garros gibi dünyanın en büyük kortlarında oynadım. Benim için tenis oynamanın tek nedeni seyirci. İnsanları eğlendirmeyi seviyorum, seyirci yoksa tenis oynamak istemiyorum. Önemli olan kortta yaptığınız işten keyif almaktır."