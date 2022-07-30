Ankara’da utandıran görüntü: Yaşlı adamı market servisinden zorla indirdiler

Ankara'da bir marketin Yenimahalle'deki şubesinde yaşlı bir kadını 50 liranın altında alışveriş yaptığı gerekçesiyle servisten indirmişti.
Benzer bir olay bu kez yine aynı marketin Sincan şubesinde meydana geldi.
Tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan yaşlı adam adeta deliye döndü.
Yaşlı adamı çevredekiler güçlükle çıkardı. Servis ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara'da market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi! O anlar kamerada | Video