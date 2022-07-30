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Giriş Tarihi: 30.7.2022 16:01

Ankara'da utandıran görüntü: Yaşlı adamı market servisinden zorla indirdiler

Ankara'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris M. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi. İndirildikten sonra kendi servis aracının altına atan Faris M. çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara’da utandıran görüntü: Yaşlı adamı market servisinden zorla indirdiler

Ankara'da bir marketin Yenimahalle'deki şubesinde yaşlı bir kadını 50 liranın altında alışveriş yaptığı gerekçesiyle servisten indirmişti.

Benzer bir olay bu kez yine aynı marketin Sincan şubesinde meydana geldi.

73 yaşında olduğunu ifade eden Faris M. 5 lira eksik alışveriş yaptığı gerekçesiyle servisten indirdi ardından görevlilerle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan yaşlı adam adeta deliye döndü.

Yaşlı adamı çevredekiler güçlükle çıkardı. Servis ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'da market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi! O anlar kamerada | Video

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Ankara'da utandıran görüntü: Yaşlı adamı market servisinden zorla indirdiler
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