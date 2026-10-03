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Giriş Tarihi: 3.10.2026 10:32

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elmadağ'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 kilo 600 gram skunk ile 2 tabanca ele geçirildi.

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Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Elmadağ'da operasyon gerçekleştirildi. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Ş.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin ikametinde dün gerçekleştirilen aramada 2 kilo 600 gram skunk, 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KARARLILIK MESAJI

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

#ANKARA #ELMADAĞ #NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
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