Ankara’da uyuşturucu operasyonu! 23 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak suçlarını işledikleri tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 İLÇEDE HAREKETE GEÇİLDİ

Ankara merkezli olmak üzere 7 ilçede düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör