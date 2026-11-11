Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da uyuşturucu operasyonu! 23 gözaltı
Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:54

Ankara’da uyuşturucu operasyonu! 23 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 ilçede operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından haklarında işlem başlatılan 32 şüpheliden 23’ü gözaltına alındı. Firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da uyuşturucu operasyonu! 23 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak suçlarını işledikleri tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 İLÇEDE HAREKETE GEÇİLDİ

Ankara merkezli olmak üzere 7 ilçede düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA
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Ankara’da uyuşturucu operasyonu! 23 gözaltı
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