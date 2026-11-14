Ankara’da uyuşturucu operasyonu! 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak' suçlarına karıştığı değerlendirilen 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınırken, firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak amacıyla satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 7'si hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılma kararı verildi. Delil durumu dikkate alınarak 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 7 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör