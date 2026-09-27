Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 şüphelinin tamamı yakalandı
Giriş Tarihi: 27.09.2026 11:00

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 şüphelinin tamamı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ya da adli kontrol altına alındı.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 şüphelinin tamamı yakalandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu söz konusu suçları işledikleri yönünde delil elde edilen 16 şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİ SAYISI 18'E ÇIKTI

Başsavcılığın talimatıyla 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın devamında şüphelilerle bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 kişi daha tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e yükseldi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli, mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 17 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA

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