Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 şüphelinin tamamı yakalandı

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli, mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 17 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör