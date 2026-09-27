Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 18 şüphelinin tamamı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu söz konusu suçları işledikleri yönünde delil elde edilen 16 şüpheli tespit edildi.
ŞÜPHELİ SAYISI 18'E ÇIKTI
Başsavcılığın talimatıyla 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın devamında şüphelilerle bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 kişi daha tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e yükseldi.
17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli, mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 17 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.