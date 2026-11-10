Ankara’da yarın okullar tatil mi? 11 Kasım Ankara hava durumu ve eğitimde son durum!

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Başkentte sabah saatlerinde görülen kar yağışına rağmen Ankara Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine yönelik herhangi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle il genelindeki okullarda derslerin normal programına göre devam etmesi bekleniyor.

Hava koşullarında yaşanabilecek değişikliklere bağlı olarak yeni bir karar alınması durumunda bilgilendirme Valilik tarafından yapılacak. Öğrenciler ve veliler, 11 Kasım için açıklanabilecek olası düzenlemeleri kurumun resmi kanallarından takip etmesi gerekiyor.