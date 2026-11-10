Ankara’da yarın okullar tatil mi? 11 Kasım Ankara hava durumu ve eğitimde son durum!

Başkentte etkili olan kar yağışıyla birlikte 11 Kasım Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağı gündeme geldi. Ankara Valiliğinin olası tatil duyurusu ve Meteorolojinin hava tahminleri ise yakından takip ediliyor.
Başkentte sabah saatlerinde görülen kar yağışına rağmen Ankara Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine yönelik herhangi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle il genelindeki okullarda derslerin normal programına göre devam etmesi bekleniyor.
Hava koşullarında yaşanabilecek değişikliklere bağlı olarak yeni bir karar alınması durumunda bilgilendirme Valilik tarafından yapılacak. Öğrenciler ve veliler, 11 Kasım için açıklanabilecek olası düzenlemeleri kurumun resmi kanallarından takip etmesi gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı beş günlük hava tahminine göre 11 Kasım Çarşamba günü Ankara'da puslu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkisini koruyacak ancak gün içerisinde sıcaklıkların yükselmesi öngörülüyor.
11 Kasım Ankara hava durumu tahmini şöyle:
Hava durumu: Puslu
Özellikle sabah erken saatlerde oluşabilecek buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
10 Kasım Salı sabahı Ankara kent merkezinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde parkları, bahçeleri ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Meteorolojinin güncel tahminlerinde ise 11 Kasım için kar yağışı yerine puslu hava öngörülüyor. Çarşamba günü sıcaklıkların yükselmeye başlamasıyla başkentteki hava koşullarının değişmesi bekleniyor.
Kar yağışının ardından başkentte termometrelerin yeniden yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerinde 11 Kasım için en yüksek sıcaklık 10 derece olarak gösterilirken 12 Kasım Perşembe günü sıcaklığın 16 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.