Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu! 33 şüpheliye tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "Yasadışı Bahis" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla istihbari çalışmalar gerçekleştirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, bazı şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılması için yer ve imkan sağladıkları, şahısları organize ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, çeşitli kişiler adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları tespit edildi.

PARA TRAFİĞİ VE KRİPTO HESAPLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Çalışmalarda şüphelilerin, başka kişilere ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettikleri ortaya çıktı. Elde edilen gelirlerin ise mobil bankacılık sistemi üzerinden başka kişilere ait hesaplara aktarıldığı veya yine bu kişiler adına açılan kripto para hesaplarına kripto para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu çalışmaların ardından belirlenen 45 şüpheliye yönelik 29 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SORUŞTURMAYA 7 ŞÜPHELİ DAHA DAHİL EDİLDİ

Operasyonun ardından şüphelilerin alınan ifadeleri ve yapılan teşhisler doğrultusunda soruşturmaya 7 şüpheli daha dahil edildi.

Bu kişilerden 5'i hakkında gözaltı kararı verilirken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

40 ŞÜPHELİNİN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri 2 Ekim'de tamamlanan toplam 40 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildi. Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan 1 şüphelinin ise ifadesi SEGBİS bağlantısı üzerinden alındı.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edilen 35 şüpheli ile ceza infaz kurumunda bulunan ve SEGBİS üzerinden ifadesi alınan 1 şüpheli olmak üzere toplam 36 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu. 33 şüpheli hakkında tutuklama, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör