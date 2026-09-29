Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu: 36 şüpheliye gözaltı
Giriş Tarihi: 29.09.2026 16:42

Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu: 36 şüpheliye gözaltı

Ankara’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini farklı banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu: 36 şüpheliye gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatılması amacıyla yer ve imkan sağladıkları ve şahısları organize ettikleri tespit edildi.

BANKA HESAPLARI VE GSM HATLARINI PARA KARŞILIĞINDA ALMIŞLAR

Çalışmalarda, şüphelilerin başka şahıslar adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları belirlendi. Ayrıca şahıslara ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettikleri tespit edildi.

YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİ KRİPTO HESAPLARINA AKTARMIŞLAR

Elde edilen yasa dışı bahis gelirlerinin, mobil bankacılık sistemi kullanılarak başka şahıslara ait hesap numaralarına aktarıldığı öğrenildi. Şüphelilerin bunun yanı sıra yine başka şahıslar adına açılan kripto para hesaplarına kripto havalesi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

45 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen çalışmaların ardından 45 şüpheli şahsa yönelik 29 Eylül'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise titizlikle devam ettiği bildirildi.

#ANKARA #KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu: 36 şüpheliye gözaltı
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